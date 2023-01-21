Названо номінантів Шевченківської премії-2023

Шевченківський комітет визначився з фіналістами 2023 року. Про це повідомили на Facebook-сторінці комітету.

Отже, за до участі в третьому турі конкурсу допущено наступні твори:

Література:

Олександр Авербух. Книга поезій “Жидівський король”;

Катерина Калитко. Книга поезій “Орден мовчальниць”;

Артем Чередник (Артем Чех). Роман “Хто ти такий?”.

Літературознавство та мистецтвознавство:

Віктор Жадько. Книги “Коли б то Бог дав мені притулитися до університету”, “У всякого своя доля”;

Михайло Назаренко. Книга “Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792-1883″. У двох частинах;

Людмила Тарнашинська. Книга “Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти”.

Публіцистика, журналістика:

Ольга Дубчак. Книги “Чути українською”, “Бачити українською”;

Павло Казарін. Книга “Дикий Захід Східної Європи”;

Віталій Портніков. Публіцистика 2017-2022 років;

Богдан Логвиненко (автор ідеї), Микола Носок (режисер), Карина Пілюгіна (продюсерка). Документальний серіал “Деокупація”.

Музичне мистецтво:

Гурт “Хорея Козацька” (Тарас Компаніченко, Сергій Охрімчук, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Максим Бережнюк). Альбом “Пісні Української революції”;

Музичний альбом-диптих “Коляда-Триб’ют”. Євген Петриченко (композитор), Богдан Пліш (головний диригент), Ольга Кононенко (виконавча продюсерка).

Візуальні мистецтва:

Віталій Кравець (художник). Серія робіт “Анатомія Безхребетних”.

Кіномистецтво:

Марина Горбач (авторка сценарію і режисерка). Повнометражний ігровий фільм “Клондайк”;

Олександр Зінченко (автор сценарію), Сергій Лисенко (режисер). Документальний серіал “Колапс. Як українці зруйнували імперію зла”;

Ірина Цілик (режисерка). Фільм “Земля блакитна, ніби апельсин”.

Театральне мистецтво:

Олексій Гнатковський (режисер). Комедія Вільяма Шекспіра “12 ніч, або Що собі хочете” Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;

Дмитро Захоженко (режисер), Олексій Хорошко (сценограф), Марія Антоняк (художниця по костюмах), Оксана Цимбаліст, Василь Сидорко (актори). Вистава “Філоктет. Античний рейв” за п’єсами Софокла та Гайнера Мюллера Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Традиційно імена переможців цьогорічної премії оголосять 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.

Нагадаємо, днями конкурс “Найкращий книжковий дизайн−2022″ назвав переможців.