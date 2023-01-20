Конкурс “Найкращий книжковий дизайн-2022″ оголосив переможців

Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку і Фонду Buchkunst визначили переможців конкурсу “Найкращий книжковий дизайн-2022″.

Про це організатори конкурсу повідомили на своїй Facebook-сторінці.

14 переможців конкурсу визначили у п’яти категоріях: книга для читання, візуальна книга, дитяча книга, утилітарна книга та експеримент. Відомо, що на цьогорічний конкурс українські видавці подали 142 видання.

“Під час обговорення переможців, члени журі та Оргкомітет Конкурсу наголосили, що книги-переможці конкурсу “Найкращий книжковий дизайн-2022″ показують, що попри надзвичайно складні обставини роботи книговидавничої галузі в Україні цього року, серед видань на ринку ми маємо конкурентні продукти справді європейської якості, гідні відзнаки, промоції та представлення на світовому конкурсі дизайну. Всі ці приклади — результат ретельної та кропіткої роботи талановитих фахівців як над книгою в цілому, так і над мікродеталями в дизайні”, — організатори конкурсу “Найкращий книжковий дизайн-2022″

Отже, в номінації “Візуальна книга” перемогу отримали:

Fountain of Exhaustion. Acqua Alta;

“Іловайськ. 2014″;

“Культ і образ Онуфрія Великого”.

У номінації “Книга для читання” переможцями стали видання:

“Camera Lucida. Нотування фотографії”;

“Божої вам ласки, містере Роузвотере”;

“Розмови про архітектуру”.

Найкрасивішими дитячими книжками визнано:

“Жовтий метелик”;

“Казка про чорний квадрат”;

“Це тиха ніч, мій астронавте”.

Переможцями у номінації “Утилітарна книга” обрано такі видання:

“Illustration in Ukraine. Ілюстрація в Україні”;

“Довідник безбар’єрності”.

Перемогу в номінації “Експеримент” отримали книжки:

“аlЬmanaХ”, самвидав;

“NA4JOPM8″;

“ПлюсМінусНескінченність”, локальний журнал про глобальне.

Окрім визначення переможців, журі присудило три спецвідзнаки.

Спецвідзнака журі за дизайн, який проявляє цінність молодого мистецтва:

“MYPH”;

“МУХі” 2009-2021.

Спецвідзнака журі за розвиток традиції української дитячої ілюстрації:

“Абу Каракамбада. Колискова для Мішелі”.

Зазначається, що книжки-переможці та володарі двох спецвідзак будуть представляти Україну на світовому конкурсі “Найкрасивіші книги світу”, а також експонуватимуться на міжнародних книжкових ярмарках у Вільнюсі, Ляйпцигу і Франкфурті в 2023 році.

Крім того, за відповідність форми, змісту та поліграфічного виконання журі також спеціально відзначило такі видання:

“La Boussole. Дитинство”;

Ніно Харатішвілі “Восьме життя (для Брільки)”;

Журнал “ПОТОП”;

“Смачного!”.