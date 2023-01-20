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Фінляндія готує 12-й, найбільший пакет військової допомоги Україні – з важким озброєнням

Дата: 20.01.2023
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Влада Фінляндії ухвалила рішення про надання Україні 12-го і найбільшого пакету військової допомоги.

Як повідомив міністр оборони країни Мікко Савола, він включатиме важке озброєння.

“Україна все ще потребує підтримки в оборонній боротьбі. Набір оборонного обладнання, який буде відправлено зараз, явно найбільший, щодо яких ми ухвалювали рішення досі.  Фінляндія постачає Україні важке озброєння та боєприпаси”, – сказав він.

З міркувань безпеки зміст та графік постачання озброєння не розголошується. Його вартість оцінюють в 400 мільйонів євро. Цю допомогу країна надає у співпраці зі Швецією.

З початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Фінляндія передала Україні вже 11 пакетів військової допомоги на загальну суму 190 мільйонів євро. Із новим пакетом сума допомоги сягає 590 мільйонів євро. Попередній 11-й пакет допомоги включав військову техніку вартістю 28,8 мільйонів євро. Напередодні влада Фінляндії заявляла, що країна готова передати Україні невелику кількість німецьких танків Leopard, і чекає на “зелене світло” від Німеччини.

Крім того, армія Фінляндії бере участь у військових навчаннях для ЗСУ на території Великобританії. 

Джерело: УНІАН

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