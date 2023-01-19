Рівень довіри українців Збройним Силам України зріс до рекордних 96%

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, під час якого встановив, що за 2022 рік рівень довіри до української армії зріс на 24%.

З початку повномасштабного вторгнення у силу, мужність та незламність бійців ЗСУ вірять 96% жителів України. Попри небезпеку, з 24 лютого до лав ЗСУ додатково приєдналася велика кількість добровольців.

Також опитування продемонструвало, що довіра українців до волонтерів у 2022 році також зросла. Сьогодні близько 84% мешканців України довіряють різним волонтерським організаціям і самі приєднуються до них. У 2021 році цей показник становив 68%.

Довіра до українських медіа за рік зросла з 32% до 57%. А ось щодо російських ЗМІ, то довіра до них з і так мізерних 3% впала до 1%.

Нагадаємо, раніше “Дивогляд” розповів про соцопитуванння, якісвідчать, що дві третини українців вважають, що 2023 рік буде для України кращим, ніж 2022-й.