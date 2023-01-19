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На міжнародному кінофестивалі в Берліні покажуть два нові українські фільми

Дата: 19.01.2023
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На Берлінському фестивалі у програмі Panorama покажуть українські фільми “Ти мене любиш?” і “Ми не згаснемо”.

Про це повідомляє Рубрика.

На Берлінале відбудеться основна прем’єра фільму “Ти мене любиш?”.

Це історія дорослішання, яка розгортається напередодні падіння СРСР. 17-річна Кіра стає свідком розлучення батьків, розпаду однієї країни й народження іншої. Головні ролі виконали Карина Химчук, Наталія Лазебникова, Олександр Жила й Максим Михайличенко.

Фільм знятий в Україні Family Production за підтримки Держкіно. Режисеркою й сценаристкою фільму є Тоня Ноябрьова, а продюсерами – Анастасія Буковська, Данило Каптюх і Микита Буковський.

До секції Generation 14plus відібрали також документальну стрічку Аліси Коваленко “Ми не згаснемо”.

Це ніжний та емоційний портрет молодого покоління з прифронтових містечок сходу України. Похмура реальність не здатна зломити героїв і героїнь фільмів, які продовжують мріяти, шукати пригоди й боротися з сірістю.

Також на фестивалі покажуть ще декілька фільмів, зроблених вУкраїні:

  • “Залізні метелики” – фільм про збитий російськими терористами пасажирський літак МН17,
  •  короткометражний фільм про Київ під час війни “Це побачення”,
  • фільм про українських дітей-біженців “Прокидаючись у тиші”.
Остаточно програму показів фестивалю буде сформовано 7 лютого.

Берлінський кінофестиваль – один із найстаріших фестивалів у світі, який щорічно збирає понад 300 фільмів. 73-й Берлінале у 2023 році триватиме з 16 до 26 лютого.

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