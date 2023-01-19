Латвія відправить в Україну зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники

На цьому тижні міністр оборони Інара Мурніеце відвідала Україну, де в Києві зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим. У ході зустрічі сторони детально обговорили ефективність уже наданої Латвією підтримки та заплановані поставки військової підтримки України.

Про це повідомляє Delfi.

“Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду та жителів Латвії України в цій страшній війні. Найближчим часом направимо в Україну нові партії військової підтримки — зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з бойовими припасами та безпілотні літальні апарати. Планується збільшити інтенсивність навчання і навчити як мінімум у два рази більше українців, як ми це робили в 2022 році”, — сказала Мурніеце після зустрічі.

У листопаді минулого року фонд Ziedot.lv розпочав кампанію зі збору коштів «Хороші новини». За два місяці в ході кампанії було зібрано 439 768 євро, які підуть на закупку виробленої в Латвії військової техніки та снарядів.

У січні Міноборони Латвії повідомило, що підтримка, яку Латвія надає Україні, склала 0,93% від ВВП, або понад 314 млн євро. З цієї суми приблизно 300 мільйонів євро — це військова підтримка, надана латвійським урядом України, а інша частина — кошти, пожертвувані латвійцями.

Військова допомога Латвії України складається з боєприпасів, протитанкових засобів, зенітно-ракетних комплексів “Стінгер”, безпілотних літальних апаратів, самохідних гаубиць, вертольотів, палива, індивідуальних снарядів, сухих пайків для солдатів та інших необхідних предметів.

Міноборони спільно з організацією «Підприємці за мир» реалізує ініціативу, ціль якої — зібрати пожертви розміром понад 7 мільйонів євро для постачання військової техніки, бронежилетів, броньованих машин швидкої допомоги, технологічних рішень та інших видів військової допомоги для збройних сил України, таких як біноклі і засоби нічного бачення.

Також за підтримки Міноборони Латвії Україні регулярно надається різноманітна гуманітарна та медична допомога, яка організована у співпраці з Ziedot.lv та рухом «Підприємці за мир».

Своєю чергою в рамках акції “Твіттер-конвой” солдатам ВСУ вже передано понад 900 позашляховиків.

Нагадаємо, Польща хоче, щоб союзники надіслали Україні 100 танків.

Нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.