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Протягом доби в Україні знищено ще більше 800 окупантів

Дата: 18.01.2023
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Тільки танків в україні росія втратила більше 3 тисяч, починаючи з 24 лютого 2022 року. Малюнок художника Максима Гладька

Українська авіація протягом доби 17 січня 10 разів вдарила по районах зосередження піхоти, озброєння та військової техніки росіян, воїни також знищили поблизу Соледара на Донеччині штурмовик Су-25 “Грач”.

 Ракетники та артилеристи ЗСУ вразили два пункти управління, а також район зосередження особового складу окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та станцію радіолокації, повідомляє Liga.net.

Противник намагається ізолювати українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини від доступу до інформації – зупинено трансляцію всіх українських каналів та мобільних операторів, доступний лише російський зв’язок.Війська РФ посилили пошуки своїх дезертирів на Херсонщині – під виглядом пошуку українських диверсантів вони проводять рейди населеними пунктами регіону.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3130 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2108 (+4) од,
  • РСЗВ – 442 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+1) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

Дані уточнюються.

 

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