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“Від стримування – до вигнання військ росії”: Міністр оборони Великобританії оголосив парламенту список зброї, яку надають Україні

Дата: 17.01.2023
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в парламенті в понеділок, 16 січня, оголосив про надання “найбільш значного на сьогодні пакета бойової допомоги для прискорення успіху України” у війні проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

В оголошений пакет військової допомоги входять:

  • ескадрон (14 одиниць) танків Challenger 2;
  • 8 гармат AS90 + більше на різних стадіях готовності;
  • 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР “Бульдог”;
  • десятки БПЛА;
  • 100 тисяч артилерійських снарядів;
  • 100 “удосконалених ракет”;
  • запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Як наголосив Воллес, рішення уряду Великої Британії направити Україні танки Challenger 2 є “вивіреною відповіддю на зростаючу агресію Росії та невибіркові бомбардування”.

“Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості. І гарантувати, що у 2023 році й надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свій порив, який підтримує міжнародна спільнота, що більш ніж будь-коли переконана в тому, що незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна зазнає поразки”, – зауважив Воллес.

“Сьогоднішній пакет — це важливе збільшення українських можливостей. Це означає, що Україна може перейти від стримування до вигнання російських військ зі своєї землі”, – наголосив очільник британського міноборони.

Він також закликав союзників України “прискорити спільні зусилля” для різкого й переконливого тиску на керівництво РФ як в економічному, так і у військовому сенсі.

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