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Киянин створив додаток для відстеження наявності світла в будинках

Дата: 17.01.2023
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В Україні з’явився новий додаток з інформацією про наявність світа, який жодним чином не пов’язаний з графіками відключень. Про це повідомив розробник додатку, киянин Денис Гайдамака.

«Є?» — це місце, де звичайні люди можуть вносити дані щодо ситуації з електроенергією в їх будинку.

Застосунок працює за принципом «передай іншому»: користувач повідомляє, чи є світло в його будинку й статус буде відображатися у всіх, хто підписаний на цю адресу.

«Це наче Waze, але з інформацією про світло. Робота та точність застосунку базується на принципі добросусідства, активної участі в житті громади та взаємної довіри, де пильні та відповідальні користувачі оперативно, правдиво та цілком анонімно повідомляють про появу або зникнення світла в будинку», — пояснив Гайдамака.

В цей час застосунок доступний у 132 населених пунктах України, але лише для користувачів IOS. Android-версія в планах розробника.

Також надалі ймовірно з’явиться розділ для відслідковування води та тепла. Завантажити «Є?» можна тут.

Джерело: Kyivschina24.com

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