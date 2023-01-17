Більшість українців впевнені у вступі нашої держави до Євросоюзу вже у найближчі роки

Більшість українців вважають, що Україна може стати членом Європейського Союзу в найближчі роки.

Як повідомляє ”Європейська правда”, про це свідчать результати опитування, проведеного “ІНФО САПІЄНС” на замовлення Центру “Нова Європа”.

Сукупно у можливість вступу України до Євросоюзу “щойно скінчиться війна” і в перспективі до 5 років вірять 82% опитаних.

Найбільша частка опитаних – 30,8% – вважають, що Україна може стати членом ЄС навіть у найближчі рік-два.

26,9% переконані, що це може статися, щойно закінчиться війна; ще 24,4% – що це можливо через 4-5 років.

Близько 7% не беруться прогнозувати, скільки може тривати рух України до ЄС.

6,1% вважають, що Україна може вступити до ЄС у перспективі 10 років; 1,2% – у наступні 20 років.