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Абсолютна більшість українців впевнені в перемозі у війні з росією

Дата: 17.01.2023
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Абсолютна більшість українців впевнені у перемозі України у війні і очікують, що це станеться протягом року.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке тривало з 19 до 25 грудня 2022 року

“Більш ніж 95% опитаних впевнені у перемозі України у війні з Росією. При цьому абсолютна більшість респондентів (63,2%) очікують її впродовж найближчого року або навіть швидше. Лише 26% відповіли, що війна буде тривати більше року”, – йдеться у дослідженні.

Соціологи зазначають, що у суспільства є значні сподівання на швидке завершення війни з Росією, фіналом якого буде перемога.

Довідково: Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера та винятково за мобільними телефонними номерами.

Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

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