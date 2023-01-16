В Україні протягом однієї доби знищено майже 800 окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України протягом доби 15 січня знищили 790 окупантів, уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 116080 (+790) осіб ліквідовано

танків ‒ 3118 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од,

артилерійських систем — 2099 (+5) од,

РСЗВ — 438 (+1) од,

засоби ППО ‒ 220 (+1) од,

літаків — 286 (+0) од,

гелікоптерів — 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1872 (+0),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4870 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 190 (+3).

Дані уточнюються.

Джерело: АрміяInform