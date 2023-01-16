В Україні протягом однієї доби знищено майже 800 окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України протягом доби 15 січня знищили 790 окупантів, уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.
Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 116080 (+790) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3118 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од,
- артилерійських систем — 2099 (+5) од,
- РСЗВ — 438 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+1) од,
- літаків — 286 (+0) од,
- гелікоптерів — 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1872 (+0),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4870 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 190 (+3).
Дані уточнюються.
Джерело: АрміяInform