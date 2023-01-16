﻿

В Україні протягом однієї доби знищено майже 800 окупантів

Дата: 16.01.2023
Автор:

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України протягом доби 15 січня знищили 790 окупантів, уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 116080 (+790) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3118 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од,
  • артилерійських систем — 2099 (+5) од,
  • РСЗВ — 438 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+1) од,
  • літаків — 286 (+0) од,
  • гелікоптерів — 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1872 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4870 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+3).

Дані уточнюються.

Джерело: АрміяInform

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 1 від червень 2022

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру