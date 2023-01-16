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Український фільм про Київ під час війни покажуть на Берлінському кінофестивалі

Дата: 16.01.2023
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Українский короткометражний фільм «Це побачення» (It’s a Date) відібрали до міжнародного конкурсу 73-го Берлінського кінофестивалю, що відбудеться 16-26 лютого 2023 року.

«Це побачення» — перша ігрова стрічка режисерки Надії Парфан. Це історія про життя в столиці країни, в якій триває повномасштабна війна.

Продюсерами стрічки є Ілля Гладштейн та Надія Парфан (Phalanstery Films) та Ірина Ковальчук (Radar Films). Фільм є першим проєктом власного виробництва онлайн-кінотеатру Takflix.

Після Берлінале фільм вийде онлайн на британській платформі Nowness.com і в українському онлайн-кінотеатрі Takflix.com разом з іншими стрічками спецпроєкту Ukrainian Talents at Nowness.

Фільм зняли в рамках україно-британського спецпроєкту Ukrainian Talents at Nowness за підтримки Британської ради в Україні в межах Сезону культури Велика Британія/Україна, німецького культурного центру «Ґете-Інститут» та шведської кінокомпанії Story AB.

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