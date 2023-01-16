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У США на навчання прибули українські військові, які стануть операторами установок Patriot

Дата: 16.01.2023
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Близько сотні українських військових, які навчатимуться на операторів та обслугу систем протиповітряної оборони Patriot, вже прибули на базу в Оклахомі. 

Як пише ”Європейська правда”, про це заявила спецкореспондентка американського Fox News.

Ліз Фріден опублікувала відео літака, який, за її словами – борт з українськими військовими, що приземляється в аеропорту Форт Сілл.

Нагадаємо, у Пентагоні офіційно підтверджували, що навчання українських операторів ЗРК Patriot мають початися цього тижня. На цьому етапі навчання пройдуть від 90 до 100 українських військових, які будуть операторами або будуть займатися обслуговуванням систем. Підготовка триватиме кілька місяців.

Передачу Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.

Як повідомлялося, також днями у Німеччині стартувала підготовка українських військових у рамках розширеної програми навчання від США.

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