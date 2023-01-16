Командир з “групи Вагнера” втік до Норвегії і розповість світу багато цікавого про найманців “путінського повара”

Колишній найманець запевняє, що у нього багато компромату на Пригожина і його приватну армію.

Колишній командир взводу з так званої “групи Вагнера” Андрій Медведєв нелегально перетнув російсько-норвезький кордон і подав прохання про надання притулку в Норвегії. Про це він сам розповів в інтерв’ю російському правозахисному проекту “Gulagu.net”.

Стверджується, що перетин кордону стався в четвер, 12 січня, недалеко від російського шахтарського містечка Нікель в Мурманській області. За словами Медведєва, безпосередньо під час переходу кордону російські прикордонники помітили його, намагалися наздогнати з собаками, але побоялися тонкого льоду озера, через яке він побіг, відкрили вогонь, але промахнулися.

Опинившись на норвезькій території, колишній найманець звернувся до місцевих правоохоронців і попросив політичний притулок. В даний час він знаходиться в норвезькій столиці, місті Осло, де його помістили в центр для мігрантів і готовий розповісти світу усе, що знає про наманців”Вагнера” та їхні воєнні злочини в Україні.

Джерело: УНІАН