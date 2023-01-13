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В Україні від 24 лютого ліквідовано вже 114130 солдатів і офіцерів росії, знищено більше 3 тисяч танків

Дата: 13.01.2023
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 114130 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3098 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6167 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2086 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 218 (+0) од,
  • літаків – 286 (+1) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 184 (+0).

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!

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