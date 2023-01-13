В Україні від 24 лютого ліквідовано вже 114130 солдатів і офіцерів росії, знищено більше 3 тисяч танків

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 114130 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3098 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6167 (+8) од,
- артилерійських систем – 2086 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 218 (+0) од,
- літаків – 286 (+1) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 184 (+0).
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!