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Колаборанти починають тікати з Кремінної і Сватового

Дата: 13.01.2023
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Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з окупованої Кремінної і Сватового колаборанти тікають в інші населені пункти, повідомляє “Українська правда”

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: ”Колаборанти зі Сватового та Кремінної вже тікають в інші населені пункти області.

Білогорівка повністю під нашим контролем. Ворожі атаки там щодня відбиваються.

На напрямок Сватове-Кремінна росіяни продовжують перекидувати більше солдатів. Будинки у селах, які орки займали вздовж лінії фронту, вже майже пусті, всіх відправляють воювати. Рашисти “просідають” на цьому напрямку і зариваються в “нори”. ЗСУ просуваються”.

Деталі: Гайдай наголосив, що окупанти на Луганщині встигли підготувати міцну лінію оборони і ретельно замінували всю територію, тому кожен метр області дається дуже важко.

 

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