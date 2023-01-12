Японія і США зробили спільну заяву на підтримку України у її протистоянні вторгненню росії

Під час засідання Консультативного комітету США — Японія з питань безпеки країни зробили заяву, в якій засудили дії Росії та висловили підтримку України. Вони заявили, що агресія РФ проти України «розхитує основи міжнародного порядку».

Про це йдеться в заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Японії Йошімаса Хаяші.

«Ми стоїмо разом з Україною проти війни президента Путіна, що загрожує принципам, які лежать в основі міжнародного порядку, заснованого на правилах — включно з тим, що всі нації повинні мати можливість визначати власний шлях, а також мати право на суверенітет, незалежність і територіальну цілісність», — йдеться в заяві.

Блінкен наголосив, що коли нації тримаються разом, вони стають міцнішими.

Хаяші, зі свого боку підтвердив, що агресія РФ проти України «розхитує основи міжнародного порядку».

Він зауважив, що під час зустрічі в Вашингтоні сторони зайняли спільну позицію, що РФ вдається до «безрозсудної ядерної риторики та атак на цивільну інфраструктуру». Крім того, за його словами, Вашингтон і Токіо зійшлися на необхідності «продовжувати рішучу підтримку України».