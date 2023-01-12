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Український фільм “Щедрик” показали в Ізраїлі

Дата: 12.01.2023
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Український культурний центр в Тель-Авіві 9 січня зробив прем’єрний показ в Ізраїлі фільму «Щедрик» – у Сінематеці міста Холон.

Як передає Укрінформ, про це Ukrainian Cultural Center in Tel Aviv повідомив у Фейсбуці.

Мова фільму – українська, польська, німецька, з субтитрами на івриті.

Зауважимо, що історична драма «Щедрик» розповідає історію трьох різних родин: українців, поляків та євреїв, яких об’єднало спільне горе – репресивна машина СРСР, яка змінилася на каральну систему Третього рейху. В українських кінотеатрах показ фільму «Щедрик» розпочався 5 січня.

Як повідомляв Укрінформ, у Варшаві після прем’єри фільму «Щедрик» відмовилися від фестивалю російського кіно.

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