Український фільм “Щедрик” показали в Ізраїлі

Як передає Укрінформ, про це Ukrainian Cultural Center in Tel Aviv повідомив у Фейсбуці.

Мова фільму – українська, польська, німецька, з субтитрами на івриті.

Зауважимо, що історична драма «Щедрик» розповідає історію трьох різних родин: українців, поляків та євреїв, яких об’єднало спільне горе – репресивна машина СРСР, яка змінилася на каральну систему Третього рейху. В українських кінотеатрах показ фільму «Щедрик» розпочався 5 січня.

Як повідомляв Укрінформ, у Варшаві після прем’єри фільму «Щедрик» відмовилися від фестивалю російського кіно.