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У боях за Соледар масованим ударом знищено водночас більше ста окупантів

Дата: 12.01.2023
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Понад сотня російських окупантів були знищені в боях за місто Соледар Донецької області ударом української артилерії та ракети “Точка-У”.

Як передає “Новинарня“, про це вранці в четвер, 12 січня, повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

“Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників”, – сказано в повідомленні.

“Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс “Точка-У”.
В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметних та 2 мінометних розрахунків”, – зазначили в ССО.

Пресслужба оприлюднила відео одного з етапів відпрацювання артилерії по заданих координатах.

Перед цим про взяття Соледара заявив ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, однак цю заяву 11 січня спростувало навіть міноборони Росії.

Цікаво, що й сам Пригожин днем раніше, 10 січня написав про “важкі кровопролитні бої” на захід від Соледара: “Збройні Сили України з честю захищають територію Соледара”.

 Окремо Пригожин заявив, що розповсюджена у ЗМІ росії інформація про нібито масове дезертирство українських військових біля Соледара не відповідає дійсності. “Давайте будемо чесними з собою. Українська армія хоробро бореться за Бахмут і Соледар. Повідомлення про їхнє масове дезертирство не відповідають дійсності”, – написав він.
Схоже, російська попаганда вже тоне у власній брехні і не знає, що далі розповідати обдуреному і втягнутому у загарбницьку війну населенню своєї недоімперії…

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