У боях за Соледар масованим ударом знищено водночас більше ста окупантів

Понад сотня російських окупантів були знищені в боях за місто Соледар Донецької області ударом української артилерії та ракети “Точка-У”.
Як передає “Новинарня“, про це вранці в четвер, 12 січня, повідомила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
“Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників”, – сказано в повідомленні.
“Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс “Точка-У”.
В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметних та 2 мінометних розрахунків”, – зазначили в ССО.
Пресслужба оприлюднила відео одного з етапів відпрацювання артилерії по заданих координатах.
Перед цим про взяття Соледара заявив ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, однак цю заяву 11 січня спростувало навіть міноборони Росії.
Цікаво, що й сам Пригожин днем раніше, 10 січня написав про “важкі кровопролитні бої” на захід від Соледара: “Збройні Сили України з честю захищають територію Соледара”.