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“Леопарди” виходять на полювання: Польща передає Україні знамениті німецькі танки

Дата: 12.01.2023
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Атака танків Leopard на навчаннях у Польщі, 2015 рік

Польща в складі міжнародної коаліції надасть Україні танки Leopard. Про це у Львові на зустрічі лідерів держав Люблінського трикутника заявив президент Польщі Анджей Дуда.

“Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Leopard буде надана в рамках коаліції, бо ви знаєте, що треба отримати певні згоди, треба сформувати міжнародну коаліцію”, – підкреслив Дуда.

Німецький Leopard готується до штурму на навчаннях у Литві, 2022 рік

Польський президент відзначив, що Польща була під російською окупацією понад сторіччя, тож розуміє, з чим стикнулася Україна, і продовжуватиме допомагати. Він висловив сподівання, що інші країни доєднаються і теж надаватимуть Україні танки.

Володимир Зеленський привітав рішення Польщі та зазначив, що очікує спільного рішення ще кількох держав про надання танків Україні.

“Ми очікуємо спільного рішення, одна держава “Леопардами” нам не може допомогти”, – зазначив президент України.

Про надання танків Leopard Анджей Дуда оголосив під час зустрічі з Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою у Львові

Танки Україні нададуть і Великобританія та інші держави Європи

Того ж дня газета Financial Times з посиланням на речника британського уряду повідомила, що прем’єр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса “працювати з партнерами” в найближчі тижні, аби просунутися “швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків”.

Йдеться про постачання Україні танків Challenger 2 британської армії. FT з посиланням на власні джерела пише, щодля початку мова йде про постачання перших 10 таких танків.

Постачання ЗСУ бронетехніки, зокрема танків, перебуває на порядку денному кількох урядів партнерів України.

На Заході дедалі більше лунають голоси відомих політиків, які закликають надати допомогу для наступу українських військ якомога швидше, протягом найближчих тижнів.

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