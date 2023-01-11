“Для переломної битви”: Швеція передає Україні самохідні артустановки Archer

У рамках чергового пакету військової допомоги Швеція передасть Україні САУ Archer. Таку заяву зробив очільник шведського МВС Тобіас Більстрем.

За словами чиновника, нині Україна потребує саме наступальної військової техніки, щоб якнайшвидше витіснити зі своїх територій російських окупантів. Тому Швецією і було ухвалено рішення про передачу систем Archer, які стануть незамінними у переломній битві.

Терміни поставки даних самохідних артилерійських установок не обумовлені, як і їх кількість. Але Тобіас Більстрем зазначив, що уряд зробить усе можливе, щоб ця техніка якнайшвидше опинилася в руках ЗСУ. Також він заявив, що Швеція має намір стимулювати інші країни Європи до активнішої передачі ними Україні військової техніки та озброєння.

Шведська 155 мм САУ Archer розроблена компанією BAE Systems Bofors. Вона побудована на базі шасі Volvo A30D 6×6 і призначена для знищення живої сили супротивника, дзотів та артилерійських батарей. У машини броньована кабіна, бойове відділення та моторне відділення.

Артилерійська частина, основою якої є 155-мм гаубиця FH 77B, повністю автоматична. Її скорострільність складає 8-9 пострілів за хвилину. Апарат заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях. Максимальна дальність стрілянини становить 30 км звичайним снарядом, 40 км – активно-реактивним снарядом та 60 км – коригованим снарядом Excalibur.

Джерело: Autocentre.ua