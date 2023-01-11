Бійці Сил спецоперацій ЗСУ під час зачистки опорного пункту росіян під Бахмутом вбили не всіх – п’ятьох окупантів захопили у полон

На оприлюдненому пресслужбою ССО відео зафіксовано, як українські спецназівці уночі заходять у ворожі траншеї та знищують взводний опорний пункт противника. В результаті проведеної операції воїни Сил спецоперацій ліквідували 13 і взяли в полон 5 російських військових.

Як свідчить відео, пораненим полоненим було надано медичну допомогу.

Пресслужба ССО уточнює деталі: ”Вночі під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони, оператори ССО України провели штурм опорного пункту, який утримували російські солдати.

Даний опорний пункт раніше утримувався українськими військовими, утім був втрачений внаслідок ворожих атак.