З Чехії в Україну вирушають танки. Один з них – з автографом чеського прем’єра хоробрим українським воїнам

Уряд Чехії готується передати Україні нову партію танків. Один із них особисто підписав прем’єр-міністр країни Петр Фіала. Про це повідомив у соцмережах сам Фіала, опублікувавши відповідне фото.

Чеський прем’єр зазначив, що в Україну відправлять танки Т-72.

“На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором”, – наголосив прем’єр.

Фіала також додав, що Україні буде надано потужні ремонтно-евакуаційні спецавтомобілі для бронетехніки TREVA 30.