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З Чехії в Україну вирушають танки. Один з них – з автографом чеського прем’єра хоробрим українським воїнам

Дата: 10.01.2023
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Підпис від прем'єра союзної Чехії присвячено хоробрим воїнам ЗСУ

Уряд Чехії готується передати Україні нову партію танків. Один із них особисто підписав прем’єр-міністр країни Петр Фіала. Про це повідомив у соцмережах сам Фіала, опублікувавши відповідне фото.

 Чеський прем’єр зазначив, що в Україну відправлять танки Т-72.
“На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором”, – наголосив прем’єр.
Фіала також додав, що Україні буде надано потужні ремонтно-евакуаційні спецавтомобілі для бронетехніки TREVA 30.

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