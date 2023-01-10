Тихоокеанська острівна країна випустила срібну монету, присвячену українським Воїнам “Азовсталі”

Острівна країна у південній частині Тихого океану — Ніуе — випустила срібну пам’ятну монету «Воїн Азовсталі» номіналом 5 доларів.

Про це пише АрміяInform.

В описі монети зазначено, що ця чудова срібна монета присвячена хоробрим і відважним захисникам Азовсталі в Україні, а також громадянам, які перебували разом з ними на промисловому комплексі «Азовсталь» у Маріуполі в Україні.

На реверсі монети зображено картину українського художника Максима Паленка MARIUPOL AZOVSTAL. На аверсі зображено герб Ніуе та написи: ОСТРІВ НІУЕ. Діаметр монети — 50 мм. Вона коштує в інтернеті майже 300 доларів.

Відзначається, що після початку широкомасштабної війни українські сюжети з’явилися на пам’ятних монетах:

Євро (Естонія, Литва, Латвія),

доларів Австралії («Фенікс Україна»),

доларів США (інвестиційні монети).

Спеціальні монети та медалі для збору допомоги Україні випустили банки Ватикану, Іспанії та небанківські організації багатьох інших країн-партнерів України.

Нагадаємо, Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету «Архістратиг Михаїл».

Також Нацбанк презентував пам’ятну монету «В єдності – сила».