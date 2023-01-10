Однорічна українка вивчила абетку і встановила Національний рекорд

Маленька харків’янка Аліса Шматько у віці 1 рік 1 місяць встановила національний рекорд.

Про це повідомила на фейсбук-сторінці представниця Книги рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, дівчинка візуально визначає всі літери української абетки без жодних помилок. Вона навіть може без заминки відрізнити букву Г від букви Ґ.

«Але візуально, бо маленька рекордсменка ще не вміє говорити», — відзначила Вєтрова.

Зазначається, що рекорд Аліси Шматько внесено до Національного Реєстру Рекордів в категорію «Діти» як досягнення України.

Нагадаємо, 5-річна волонтерка потрапила до Книги рекордів України, зібравши ₴35 тис. для ЗСУ, а 9-річний школяр потрапив до Книги рекордів, отримавши 143 нагороди за успіхи в навчанні.

Джерело: ШоТам