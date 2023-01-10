Минулої доби ЗСУ нанесли ворогу відчутних ударів одночасно на суші, в повітрі й на морі

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби українські захисники знищили близько 710 російських загарбників, пошкодили чи потопили військове судно РФ, а також знищили по 4 танки і БПЛА.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, зазначаючи, що “дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення”.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 112 470 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3084 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,
- артилерійських систем – 2073 (+4) од,
- РСЗВ – 434 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 275 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 183 (+0).