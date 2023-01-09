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Протягом доби знищено три російських гелікоптери. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже 285 літаків і 275 гелікоптерів

Дата: 09.01.2023
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Від початку повномасштабного вторгення в Україні згоріло вже 660 літаків і гелікоптерів, більшість - разом з екіпажами

Росія втратила в Україні протягом однієї доби, 8 січня ще 590 вояк, 3 гелікоптери, 7 БПЛА, 11 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу ворога – 111760 (+590) осіб,
  • танків ‒ 3080 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,
  • артилерійських систем – 2069 (+4) од,
  • РСЗВ – 434 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 275 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+0).

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