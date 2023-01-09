Перший український аграрний супутник вийшов на зв’язок з космосу

Супутник для аграріїв EOS SAT-1 від компанії EOS Data Analytics українця Макса Полякова вийшов на зв’язок і успішно передав телеметрію й дані щодо стану систем.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці EOS Data Analytics. Супутник був виведений на орбіту 3 січня командою SpaceX.

Це перший із семи аграрних супутників. Вони сприятимуть впровадженню методів сталого сільського господарства та екологічного моніторингу лісових угідь через надання високоякісних даних для аналізу.

Про супутник EOS SAT-1

Цей супутник — власна розробка компаній, що входять до Noosphere Макса Полякова, міжнародного підприємця у сфері космічних технологій і IT, одного з топ 20 найбагатших українців 2022 року.

Апарат EOS SAT-1 — це:

2 високоточні камери DragonEye українсько-південноафриканської компанії-виробника космічної оптики Dragonfly Aerospace;

двигун супутника розробила українська компанія SETS (Space Electric Thruster Systems);

деталі та елементи корпусу — 3D друк від компанії Flight Control Propulsion.

EOSDA як глобальний провайдер супутникової аналітики отримуватиме із супутника знімки для опрацювання та постачання клієнтам якісних даних для аграрного сектору.

У компанії зазначають, що до 2025 року система супутників EOS SAT охоплюватиме до 100% країн із найбільшою площею сільськогосподарських угідь і лісів, що становить 98,5% таких земель на всій планеті.

Як супутник допоможе аграріям?

Дані від EOS SAT допоможуть агробізнесам:

контролювати ріст культур;

виявляти загрози для посівів: спеку, холод, брак води, поширення бур’янів, напади шкідників;

оптимізувати використання ресурсів на основі карт продуктивності та вегетації;

перевіряти ефективність нових засобів захисту рослин або добрив;

керувати зрошенням;

оцінювати врожайність;

позбутися зайвих перевірок полів, у такий спосіб зменшуючи використання палива.

EOS SAT-1 відстежує до 1 млн кв. км щодня, використовуючи 11 агроорієнтованих діапазонів. До 2025 року угруповання щоденно спостерігатиме за площами до 12 млн кв. км.

Очікується, що EOS SAT-2 і наступні супутники вийдуть на орбіту протягом 2023 — 2024 років. Досягнення повного оперативного потенціалу угруповання EOS SAT заплановано на 2025 рік.

Нагадаємо, український наносупутник PolyITAN-HP-30, який розробили у КПІ, 3 грудня, вивели на орбіту Землі з мису Канаверал у США.