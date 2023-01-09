Музей в Черкасах отримав раритетне видання “Кобзаря” Шевченка 1917 року – книгу віддруковано… в москві

“Друзі! Розділіть з нами маленьку радість, – повідомляється на сторінці музею у Facebook. – У перший же день нового року одержали подарунок від давнього приятеля нашого музею Чернухи В. В. Він передав нам раритетне видання: «Маленький Кобзар» Т. Шевченка, випущений видавництвом «Відродження» у Москві 1917 р. Випуск №3.

Збірочка наскільки рідкісна, що жоден бібліографічний довідник не подає накладу. Навіть Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського не має у своїх фондах такого видання. Відомо, що ця мініатюрна книжечка видавалась 5-ма випусками. Видання перше, друге і третє ідентичні щодо змісту. Вони вміщують коротеньку передмову та твори «Заповіт», «Розрита могила», «Мені однаково…», «Минають дні…» та інші. Випуски четвертий і п`ятий видавались у 1918 р. у цьому ж видавництві «Відродження», але воно вже знаходилось у Києві.