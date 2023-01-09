Комікс “13-й курінь” занурить читачів у захоплюючу атмосферу козацького бойовика і містики

Захоплюючий фентезі-екшен від авторів коміксу “Воля” про протистояння команди Козаків Особливого Шляху темним силам! За чутками, у проклятому селищі спалахнула Пекельна Карта. Прибувши на місце команда відчайдушних героїв знаходить скам’янілих жителів та гробову тишу. Лише зі старої церкви доноситься тихе бурмотіння. Бувалі у запеклих сутичках козаки навіть і не здогадуються з ким і чим їм доведетсья мати справу…

Але почати треба заздалегідь. І одразу з Пекла. 10.000 років тому Диявол почав ув’язнювати всі ті чари, зброю та демонів, що намагалися скинути його з пекельного трону у колоду карт. Та, з невідомих поки причин, карти колоди були розкидані по світу. Одна з таких карток спалахнула в звичайнісінькому хуторі на Київщині. Наші герої, козаки, мають перехопити цю карту поки вона не потрапила в злі руки. Бо невідомо, до яких жахливих наслідків може призвести збір всієї колоди. Гра де на кону доля всесвіту розпочалась!