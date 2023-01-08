Українська вікіпедія вперше сягнула мільярда переглядів за рік

Українська вікіпедія у 2022-му вперше в історії сягнула мільярда переглядів за рік, пише TheVillage.

Так, кількість переглядів зросла на 169 мільйонів за рік. Це на 19% більше ніж у 2021 році.

Усього за шість років кількість переглядів української вікіпедії зросла вдвічі. У 2021 році це був 891 мільйон переглядів, у 2020 – 855 мільйонів, у 2019 році – 708 мільйонів, а у 2018 – 602 мільйони переглядів.

Кількість переглядів за грудень 2022 року склала 93,6 мільйона. За підсумками одного цього місяця українська вікіпедія лишилась на 16 місці у світі за відвідуваністю, як і в 2021-му.

Як пояснив співзасновник «Вікімедіа Україна» Юрій Пероганич, показники могли бути і вищими, однак приросту відвідуваності у грудні й листопаді завадили аварійні відключення світла, спричинені обстрілами окупантів.

Тільки за вересень 2022 року українська вікіпедія відвоювала в російської 15 мільйонів переглядів.

У червні найпопулярнішою стала стаття про вторгнення РФ в Україну: її переглянули понад 2,5 мільйона разів. Далі в рейтингу популярних були статті про радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, очільника українського націоналістичного руху Степана Бандеру й збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації «Привида Києва».