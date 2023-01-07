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США вперше нададуть Україні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням

Дата: 07.01.2023
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Сполучені Штати вперше нададуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.

Про це повідомляє американське видання Politico

Ракети входять у новий пакет військової допомоги від США. Повідомляється, що такими ракетами можна стріляти з моря або суші для перехоплення крилатих ракет чи літаків.

Кілька джерел Politico розповіли, що українські військові збираються запускати ракети Sea Sparrow із ЗРК “Бук”, які лишилися в Україні ще з радянських часів. За інформацією видання, до цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземну версію ракет Sea Sparrow, в той час як США і союзники використовують корабельний варіант.

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