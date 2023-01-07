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Паспорт України – у двадцятці рейтингу найсильніших паспортів світу

Дата: 07.01.2023
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Найсильнішим паспортом світу в 2022 році став паспорт Об’єднаних Арабських Еміратів – це випливає із Passport Index, представленого канадською консалтинговою компанією Arton Capital.

Український паспорт визнаний удвічі сильнішим від російського: паспорт громадян України – на 20 місці у рейтингу, а росії – лише на 38-у.

З паспортом України можна відвідати 146 держав (95 без візи та 52 країни з візою)

При складанні рейтингу Arton Capital оцінював паспорти виходячи з того, скільки країн їхні власники можуть відвідати або без візи, або отримавши візу вже після прибуття в країну.

За даними Arton Capital, власники паспорта ОАЕ можуть відвідати 121 країну без оформлення візи, в 59 країнах візу можна буде зробити після прибуття. До речі, у десятці лідерів, згідно з рейтингом, ОАЕ – єдина неєвропейська країна.

Друге місце у списку розділили одразу 11 країн – ФРН, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Іспанія, Франція, Італія, Нідерланди, Австрія, Швейцарія та Південна Корея.

Власники паспортів цих країн можуть відвідати 173 держави без завчасного отримання візи (у тому числі для більш ніж 120 із них віза взагалі не потрібна, в інших її можна оформити після приїзду).

2022 року паспорт України посів 20-те місце разом із паспортом Багамських островів. Згідно з рейтингом, з паспортом України можна відвідати 146 держав (95 без візи та 52 країни з візою).

Найслабшим паспортом у світі став афганський. Громадяни Афганістану можуть в’їхати без візи лише у п’ять країн.

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