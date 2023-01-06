У кінотеатрах України стартував показ фільму “Щедрик”- Сarol of the Bells (Україна, Польща, 2022)

Події цієї історичної драми розгортаються на початку Другої світової війни, а в центрі сюжету – три родини, які живуть під одним дахом. Українська, єврейська та польська сім’ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР. У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському “Щедрику”, який намагаються стерти з її пам’яті. Та слова святкової пісні ведуть до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення.

Режисером фільму виступила Олеся Моргунець-Ісаєнко (“Депортація 44-46″, “Грубешівська операція”), а головні ролі у фільмі виконали Яна Корольова, Поліна Громова, Євгенія Солодовник, Христина Ушицька, Йоанна Опозда, Андрій Мостренко, Томаш Собчак та інші.

Фільм був готовий до випуску ще у 2021 році, а його світова прем’єра відбулася вже після початку повномасштабного вторгнення росії на землі України – у березні 2022 року. Після цього стрічка проїхалася низкою кінофестивалів. Наразі у “Щедрика” на IMDb доволі висока оцінка – 8,2 бали з 10.