Спільно – проти Зла: Німеччина і США нарощують військову допомогу Україні

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, серед іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.
Про це йдеться на сайті німецького уряду. Зазначається, що загалом до України відправили:
- 30 систем виявлення дронів, 8 розвідувальних дронів, а також 27 датчиків та “глушилок” для захисту від дронів;
- 17 вантажівок 8×8, 12 великовантажних причепів та 1 тягач-транспортер танків М1070;
- 7 гусеничних і дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки;
- 63 пікапи;
- 20 пускових систем калібру 70 мм на пікапах із ракетами;
- 21 генератор;
- 32 мобільні системи опалення;
- карета швидкої допомоги (разом їх уже 36);
- 7 прикордонно-патрульних машин;
- 36 тис. вовняних ковдр.
Також ЗСУ найближчим часом мають отримати майже сто розвідувальних дронів. Якого саме типу, не вказують.
Уряд Німеччини веде переговори з двома неназваними країнами щодо передачі Україні додаткових зенітних САУ Gepard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
“Домовленості поки що немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше САУ Gepard”, – зазначають у виданні.
За даними джерел, окремим предметом осуду є також передача ЗСУ великої кількості 35-міліметрових боєприпасів до зенітних німецьких САУ. Країни, з якими ведуться переговори, тримаються у секреті.
Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що під час переговорів з Байденом Шольц повідомив, що Берлін має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot. При цьому лідер США підтвердив намір передати ЗСУ БМП Bradley.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові деталі та терміни постачання в Україну бойових машин піхоти Marder та Bradley, а також батареї Patriot з Німеччини та США будуть озвучені 6 січня.