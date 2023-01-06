Спільно – проти Зла: Німеччина і США нарощують військову допомогу Україні

Також ЗСУ найближчим часом мають отримати майже сто розвідувальних дронів. Якого саме типу, не вказують.

Про це йдеться на сайті німецького уряду. Зазначається, що загалом до України відправили:

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги , в який, серед іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

“Домовленості поки що немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше САУ Gepard”, – зазначають у виданні.

За даними джерел, окремим предметом осуду є також передача ЗСУ великої кількості 35-міліметрових боєприпасів до зенітних німецьких САУ. Країни, з якими ведуться переговори, тримаються у секреті.