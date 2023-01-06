Норвегія надіслала Україні додаткові 10 000 снарядів потужного 155-го калібру

Норвегія надіслала Україні ще 10 тисяч артилерійських снарядів. Такі боєприпаси можна використовувати для кількох типів артилерійського озброєння, включно із самохідними установками M109, які раніше передала норвезька сторона.

Про це повідомили на сайті уряду Норвегії.

У норвезькому Міноборони зазначають, що артилерійські снаряди забрали зі складів Збройних Сил країни, а ризики для національної оборони були враховані.

«Україні підтримка потрібна швидко, тому ми продовжуємо оцінювати, що ми можемо пожертвувати зі структури Збройних Сил. Водночас ми досліджуємо, що можемо отримати безпосередньо від виробників, щоб допомагати далі», — сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам. Він додав, що для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україна успішно протистояла нападу росії. «Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил. Норвегія зробила значний внесок у 2022 році та продовжить робити внесок у підтримку України у 2023 році», — зазначив глава Міноборони Норвегії.