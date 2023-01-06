Музей Івана Гончара створив онлайн-виставку про українське Різдво

Музей Івана Гончара створив онлайн-проєкт «Українське Різдво». Це своєрідна виставка про традиції святкування Різдва в Україні, пише Insider.

Перегляд виставки безкоштовний, а умовну вартість музей просить перерахувати на підтримку армії та відновлення України. Відвідати експозицію можна за посиланням.

Вона налічує понад 70 експонатів кінця XVII – середини XX століття із колекції музею. Серед них — традиційні різдвяні атрибути, записи автентичних колядок, старовинні фотографії українців, предмети побуту та народного мистецтва, а також роботи сучасних майстрів.

З розділу виставки «Звук українського Різдва»

«Сьогодні для українців Різдво набуває нових сенсів. Це свято світла попри темряву війни. Це свято єдності на будь-яких відстанях. Це свято любові попри щем від втрат. Це свято вдячності усім тим, завдяки кому життя триває, — розповідають у музеї. — Ми створили цей проєкт, аби кожен українець міг відчути свято попри все. Комусь він нагадає про смак найсмачнішої у світі куті, яку готувала бабуся. Для когось він звучатиме найулюбленішою колядкою, яка повертає назад у дитинство. А для когось відкриє нове та незнане про українське Різдво».