У росії різко активізувалися партизани, які перешкоджають руху військових ешелонів держави-агресорки

“У ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська”, – пише пресслужба.

Повідомляється, що лише за чотири дні 2023 року це вже щонайменше шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах РФ, що призводить до порушень у русі військових ешелонів.

Також торік зафіксовано близько 40 таких випадків, зокрема й знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

“Суттєва активізація рейкових партизанів у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації”, – наголосили в ГУР.