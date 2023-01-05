﻿

У росії різко активізувалися партизани, які перешкоджають руху військових ешелонів держави-агресорки

Дата: 05.01.2023
Автор:
Головне управління розвідки констатує активізацію руху опору в рф, зокрема уночі партизани зупинили військові ешелони у районі Красноярська.
Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.

“У ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська”, – пише пресслужба.

Повідомляється, що лише за чотири дні 2023 року це вже щонайменше шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах РФ, що призводить до порушень у русі військових ешелонів.

Також торік зафіксовано близько 40 таких випадків, зокрема й знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

“Суттєва активізація рейкових партизанів у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації”, – наголосили в ГУР.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 1 від червень 2022

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру