Києво-Печерську лавру офіційно повернули державі

Про це повідомив Олександр Ткаченко, міністр культури.

За його словами, сьогодні завершила роботу Комісія, яка займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель.

«Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу. За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна», — заявив міністр.

До складу комісії входили представники Міністерства культури та інформаційної політики, УПЦ, Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» і юридичної компанії.

Відомо, що Успенський є головном собором Києво-Печерської Лаври. Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. За часів президентства Віктора Януковича так звана нижня лавра була безстроково передана в оренду УПЦ (МП).

Нагадаємо, що 7 січня Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.