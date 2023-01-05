Фільм “Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке” покажуть на телеканалі “Суспільне.Культура”

7 січня 2023 року нарешті відбудеться прем’єра телевізійного показу фільму “Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке”.

Про це повідомляє видання “Козацький край” з посиланням на автора казки, яка слугувала ідеєю фільму та автора сценарію самого фільму – казкаря з Умані Сашка Лірника (Олександра Власюка).

7 січня о 21:20 фільм покаже телеканал “Суспільне.Культура”, повтор – 8 січня о 15:10 год.

Нагадаємо, веселий різдвяний козацький фільм-казка відзнятий 2019 року, мав успіх і схвалення глядачів під час чисельних показів у кінотеатрах по всій Україні. У 2021 році отримав відзнаку Національної кінопремії «Золота Дзиґа» — нагороду «Премія глядацьких симпатій». Проте телевізійний показ фільму вперше відбудеться тільки зараз.