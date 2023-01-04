Всеукраїнський конкурс творчих проєктів: триває пошук сучасного “Коду Нації” крізь призму автентичної культури, історії та традицій.

До участі у Всеукраїнському конкурсі творчих проєктів “Код Нації.Українська Сніжниця” запрошують усіх бажаючих.
Пошук сучасного “Коду Нації” крізь призму автентичної культури, історії та традицій проходить у межах Національного Фестивалю “Код Нації” взимку 2022-23 років, повідомляє Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. Прийом заявок на участь продовжено до 31 січня 2023 року.
16 номінацій, цікава тематика та призи. А прибуток із Конкурсу передадуть на підтримку ЗСУ.
Організатори Конкурсу: БФ “Відсоток Небайдужих”, Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine, проект “ProМову”. Партнер заходу – Український державний центр позашкільної освіти.
Про те, як узяти участь у конкурсі, читайте тут: contest.kod-natsii.com