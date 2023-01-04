В Україні продовжують масово знищувати російських інтервентів

Ворог продовжує зазнавати значних втрат в Україні.

Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

«Знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил російської федерації», — йдеться в повідомленні Генштабу ЗС України.

Наступної доби, 3 січня, ворог продовжував усіювати своїми трупами українську землю, – зокрема, і під Бахмутом, який безуспішно намагаються захопити.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.01 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3038 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 106 (+6) од,

артилерійських систем — 2039 (+6) од,

РСЗВ ‒ 424 (+0) од,

засоби ППО ‒ 215 (+1) од,

літаків — 283 (+0) од,

гелікоптерів — 270 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1842(+3),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 745 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!