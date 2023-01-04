Українця визнали найкращим футбольним тренером в екзотичній Камбоджi

Український тренер футбольного клубу “Пномпень Краун” Олег Старинський після завоювання другого чемпіонства у Прем’єр-лізі Камбоджі поспіль удостоївся звання найкращого наставника минулого сезону.

В Азії вражені лідерськими якостями 37-річного українця, який зумів ліквідувати відставання у 18 очок під час чемпіонату. “Пномпень Краун” та “Вісакха” набрали однакову кількість очок (52), але завдяки найкращим результатам в очних поєдинках титул залишився у чинного чемпіона.

Нагадаємо, український коуч очолив клуб зі столиці Камбоджі в листопаді 2020 року. До цього він працював відеоаналітиком у “Шахтарі” U-19.

Джерело: UAФутбол