Почесний титул: Київ визнали найкращим містом світу 2023 року

Київ став почесно найкращим містом світу 2023 року. Столицю України назвали маяком мужності та стійкості.

Відповідний рейтинг опублікувала міжнародна агенція Resonance. Експерти оприлюднили рейтинг “Топ 100 найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій та подорожей”. Перше місце у рейтингу посів Лондон, а після нього до списку потрапили Париж, Нью-Йорк, Токіо та інші.

Стосовно Києва експерти заявили, що столиця України – маяк мужності та стійкості проти російського агресора.

“Київ є великим діловим центром України. Житловий фонд міста представлений багатоквартирними будинками та сучасними житловими комплексами. Транспортна інфраструктура — це розвинена система метро та автобуси, тролейбуси і трамваї. Місто багате на визначні місця та пам’ятки”, – написали про столицю.

Символом української столиці назвали Києво-Печерську лавру. А головним здобутком Києва – дух, який не змогли зломати російські окупанти.

“Мужній український народ перетворив російський план “Київ за три дні” на довготривалу і зовсім не переможну для росії війну”, – зазначили експерти.

Джерело: 24 канал