Канада і Норвегія продовжать надавати Україні військову і гуманітарну допомогу в протистоянні терористичній росії

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив зобов’язання Канади надавати гуманітарну, військову, фінансову та іншу допомогу уряду та народу України стільки, скільки це буде необхідно, аби забезпечити вільне, демократичне та безпечне майбутнє.

Джастін Трюдо висловив сподівання, що 2023 рік принесе народу України справедливий і стійкий мир. Він високо оцінив постійні зусилля Президента Володимира Зеленського з цією метою, включаючи його мирну ініціативу, і підтвердив підтримку Канадою цих зусиль.

Про таку ж твердість і послідовність у допомозі Україні йдеться у зверненні прем’єр-міністра Королівства Норвегія Йонаса Гар Стьоре.

«Боротьба українців — це також наша боротьба. Вони відстоюють право на свободу, демократію та незалежність. Тому й 2023 року ми будемо допомагати українцям гуманітарною та оборонною допомогою», — зазначив прем’єр-міністр Норвегії .