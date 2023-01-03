На конкурсі “Міс Всесвіт-2022″ українка буде в костюмі “Воїн світла”

14 січня 2023 року у Новому Орлеані (США) відбудеться конкурс краси “Міс Всесвіт-2022″. Україну в ньому представить модель та волонтерка Вікторія Апанасенко, і її вбрання для шоу національних костюмів вже викликало фурор у мережі.

Національний комітет “Міс Україна Всесвіт” представив фотографії Вікторії у костюмі “Воїн світла”. Творці символічного вбрання надихалися образом Архангела Михаїла, котрий захищає Україну з мечем.

“У цей нелегкий для нашої Батьківщини час ми довго думали, яким має бути образ, який символізує нашу країну? Який меседж він має нести всьому світу? Про що мають розповісти його деталі? – йдеться у публікації комітету. – Ми навіть провели голосування серед громадськості за те, якою вони хочуть метафорично бачити нашу країну: відтворити трагізм українського сьогодення або показати Україну у світлому образі, який продемонструє дух та силу нашого народу. Більшість проголосували за другу версію”.

Костюм Вікторії створювали на основі її власної ідеї, а втілила її у життя відома українська дизайнерка Леся Патока. На виготовлення вбрання та всіх його елементів пішло 4 місяці. Майстри працювали в екстремальних умовах, під звуки сирен та без електроенергії.

“Костюм “Воїн світла” символізує боротьбу нашої нації з пітьмою. У руках Вікторії зброя, її тіло в броні, і в той же час вона несе світло через темряву, яка прийшла на наші землі з агресором”, – пояснюють ідею автори.

Золотий комбінезон став символом броні, поверх нього – біла сукня з пишними рукавами. Головний убір Вікторії Апанасенко прикрашають золоті колоски та стріли. Символічні крила, обпалені у битві, мають кольори українського прапора та прикрашені національним орнаментом.

Користувачі соцмереж захоплюються задумом та його втіленням. “Найсильніший костюм за всі роки”, – пишуть у коментарях. – “Витвір мистецтва”,”Надзвичайно крута робота, захоплює дух. Тільки перемога і тільки вперед!”

Джерело: Апостроф