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У Макіївці на Донеччині одним ударом знищено 400 окупантів, ще 300 – поранено

Дата: 02.01.2023
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Фото з місця події: сотні мобілізованих росіян з Саратова миттєво загинули у знищені вибухом будівлі ПТУ, де їхні "мудриє камандіри" заодно зберігали ще й боєприпаси.

У новорічну ніч в Донецькій області було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300 – поранено.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram, удару було завдано по скупченню мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці.

Зазначається, що мобілізованих росіян розташували у будівлі профтехучилища №19 (вулиця Кремлівська, 48).

“В результаті “необережного поводження з нагрівальними приладами”, нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів”, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, ще близько 300 окупантів отримали поранення різного ступеню важкості, зазначають в Страткомі.

Джерело: УНІАН

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