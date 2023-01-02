У Макіївці на Донеччині одним ударом знищено 400 окупантів, ще 300 – поранено

У новорічну ніч в Донецькій області було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300 – поранено.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram, удару було завдано по скупченню мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці.

Зазначається, що мобілізованих росіян розташували у будівлі профтехучилища №19 (вулиця Кремлівська, 48).

“В результаті “необережного поводження з нагрівальними приладами”, нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів”, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, ще близько 300 окупантів отримали поранення різного ступеню важкості, зазначають в Страткомі.

Джерело: УНІАН