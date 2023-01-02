Півтора мільйони українців взяли участь у онлайн-опитуванні про дату святкування Різдва

У застосунку «Дія» завершилося опитування про дату святкування Різдва. Більш як півтора мільйони українців відповіли, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу — 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

За його словами, це опитування стало одним із наймасовіших. У ньому взяли участь понад 1,5 млн осіб.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903 265). А святкування 7 січня обрали 25% користувачів (390 125). Решта опитаних святкуватимуть і 25 грудня, і 7 січня.