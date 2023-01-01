У новорічну ніч росії погано спалося від вибухів і пожеж

Країна-агресорка росія зустріла 2023 рік під дуже сильні вибухи. Так, у багатьох містах російської федерації розквітла дуже потужна “бавовна”. Росіяни чули “вітальні салюти” щонайменше у 6 містах. Про це повідомляють місцеві пабліки. Зокрема, користувачі соцмереж в паніці повідомляють про вибухи у Воронежі, Санкт-Петербурзі та Бєлгороді. “Бавовна” лунає також у Ростовській та Курській областях.

Ба більше, у столиці рф москві оголошували повітряну тривогу.

Окрім того, у російському місті Волгодонську на Ростовській АЕС сталася пожежа. Там загорівся трансформатор енергоблоку. Місцеві сайти повідомляють, що внаслідок цього інциденту загинув один працівник, інший – отримав поранення.

“Курськ, Бєлгород, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Макіївка як справи? Не спите? Ми політикою не цікавимось? Що з обличчям? Чим можемо допомогти?”, – написало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Варто зазначити, що від російської влади досі немає офіційної інформації про вибухи.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в москві й криси на темних вулицях столиці росії. Тим самим показав, якою може бути доля москви і всієї росії у 2023 році. “Москва, Кремль. Росія завтра … 2023″, – підписав відео секретар РНБО.

Як зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, країна-агресор росія повинна переглянути свою агресивну політику по відношенню до цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території буде лише збільшуватися. Секретар РНБО додав, що рф також варто перестати починати війни.

Окрім того, Данілов зауважив, що пожежі та вибухи на території Росії будуть до тих пір, поки вся поки Москва не згорить. Він наголосив, що “бавовна” на російських об’єктах з кожним тижнем відбуватиметься все частіше і частіше.

Джерело: Glavred.net